برلماني أردني: إسرائيل سجلت أبشع الانتهاكات باعتداء "مافي مرمرة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي سجل أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان باعتدائه على سفينة "مافي مرمرة" التركية.

وأضاف السعود في حديث لـ"الخليج 365" بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتداء إسرائيل على "مافي مرمرة"، أن "ما قام به الاحتلال الإسرائيلي وصمة عار في عدوانها الدموي على البشرية".

وأشار إلى أن "أسطول الحرية، والذي تشرفت بأني كنت من المشاركين في أكثر من مرحلة من مراحله، دليل على إنسانية الدولة التركية، التي لم تبرح يوماً في التخلي عن القضية الفلسطينية".

وتابع: "مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعمة للوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية أكبر دليل على ذلك".

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ويوافق، الأحد 31 مايو/ أيار، الذكرى السنوية العاشرة، للاعتداء الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية"، وهو ما أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك.

وأقلّت السفينة على متنها نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا من 37 دولة؛ أبرزها تركيا، كما حملت مساعدات إنسانية لإغاثة المحاصرين بغزة.

وسعت السفينة لتحقيق هدف أساسي وهو "كسر الحصار الإسرائيلي البري والبحري، عن قطاع غزة".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.