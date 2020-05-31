كورونا.. 7 وفيات بالكويت و 2 في كل من قطر والإمارات

عواصم خليجية / الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا، فيما أشارت كل من قطر والإمارات إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، حسب بيانات رسمية.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 7 وفيات، و851 إصابة، وألفا و230 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 27 ألفا و43، بينها 212 وفاة، و11 ألفا و386 حالة تعاف.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل حالتي وفاة، وألفا و648 إصابة بالفيروس، و4 آلاف و451 حالة تعافٍ.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 ألفا و910، بينها 38 وفاة، و30 ألفا و290 حالة تعاف.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت وفاتين و661 إصابة، إضافة إلى تعافي 386 مريضا.

وأشارت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفا و557، بينها 264 وفاة، و17 ألفا و932 حالة تعافٍ.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و183 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 371 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و754 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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