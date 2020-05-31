سلطنة عمان تسجل 1014 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم عن تسجيل 1014 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها

371 لعمانيين و643 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 11437 و47 وفاة. وأكدت الوزارة على أن 2396 حالة قد تماثلت للشفاء.

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