“الكويت” تسجل 851 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد عن تسجیل 851 إصابة جدیدة بمرض كورونا لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 27043 حالة في حین تم تسجیل سبع حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع

حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 212 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھا. وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 851 السابقةتضمنت (279 حالة لمواطنین كویتیین) و(165 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(129 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(86 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع (279 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة) و(214 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة) و(117حالة بمنطقة حولي الصحیة) و(139 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة) و (102 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة).

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: 84 حالة منطقة جلیب الشیوخ و59 الفروانیة و53 العبدلي و45 خیطان.