تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية في تعليم وادي الدواسر

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باشر موظفي إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، اليوم أعمالهم ، بعد رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والعودة لممارسة الأنشطة المكتبية إثر صدور الأمر الكريم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وممارسة الموظفين أعمالهم المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية ” البرتوكولات الوقائية ” المحددة لذلك .
وشهد اليوم الأول مباشرة الفئة الأولى من الموظفين الذين يتطلب تنفيذ وظائفهم ومسؤولياتهم الحضور المباشر لمقرات العمل في أوقات محددة ، والذين خضعوا للتدابير الوقائية والارشادية والتوعوية وإجراءات الكشف الحراري ، وتطبيق النسبة المقررة من الحضور بواقع 50% ، على أن ترتفع تلك النسبة الى 75%ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 15/10/1441هـ، لتصل الى الحضور الكامل ابتداء من تاريخ 22/10/1441هـ .
وأكد مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري على أهمية الالتزام بشعار #نعود_بحذر ، والالتزام بالاحترازات الصحية، والعمل بحذر وتطبيق ما وجهت به الوزارة من إجراءات في الدليل الارشادي للعودة لمقرات العمل بعد أن تم تعليقها من تاريخ 20 رجب 1441هـ ، لمنع انتشار فيروس كورونا .
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