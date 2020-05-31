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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 3559 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت الوزارة في البيان الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 85.261 حالة.
وأشارت “الصحة” إلى تسجيل 3559 حالة تعافي من كورونا، ليصل مجموع المتعافين إلى 62.442 حالة، فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 503 حالات.
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