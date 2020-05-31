شكرا لقرائتكم خبر عن «الفحص الدوري» يكشف مواعيد العمل بمحطاته في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم (الأحد) 8 شوال.

وذكرت الإدارة أن فترات العمل بمحطات “الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن”، تبدأ من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساء من السبت إلى الخميس.

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وأبانت أن فترة عمل محطات “الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس”، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهراً يوم السبت.

وأضافت أن فترة عمل محطة الفحص بمكة المكرمة، ستكون من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي بناءً على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.