شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية استفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خطوات استفادة المنشآت من برنامج دعم توظيف السعوديين والسعوديات.

وأشار “هدف” في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر” أن هذه الخطوات تتمثل في الدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الوطنية للعمل” طاقات”، مع ضرورة تسجيل الموظف في طاقات.

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وتابع: بعد ذلك يتم الدخول إلى (برنامج دعم التوظيف) واختيار (إنشاء طلب دعم جديد) وتعبئة بيانات طلب الدعم وإضافة الموظفين والموظفات ثم حفظ الطلب والإرسال.

وأكد “هدف” سيتم استلامه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وتنفيذه.