دبي ضمن أكثر 30 مدينة في العالم جمالاً وتقدماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حلت دبي في المركز الخامس في قائمة أكثر 30 مدينة في العالم جمالا وتقدما أصدرها مؤخرا موقع "هوليدي سارثي"، متقدمة على كثير من مدن العالم من ضمنها نيويورك وكوالا لامبور وهونغ كونغ وروما وطوكيو، وفقا للبيان.



واستعدادا لموسم السياحة القادم وضع الموقع قائمة المدن آخذا في اعتباره جمالها الطبيعي وتقدمها في مجال التكنولوجيا الفائقة، علاوة على الأعداد الكبيرة من السياح الدوليين الذين يزورونها، ووقوعها في أكثر الدول شعبية في العالم.

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ووصف الموقع دبي بانها المدينة الأكثر شعبية وجمالا في المنطقة، قائلا "إنها تشتهر بالتسوق الفاخر والهندسة المعمارية الحديثة ومشهد الحياة النابض بالحياة، مبرزا بعضا من أهم معالمها وفي مقدمتها برج خليفة، الذي يطغى بعلوه الشاهق على أفق المدينة الساحر العامر بناطحات السحاب.

وتعد نافورة دبي التي تتوسط بحيرة البرج من أهم وأشهر الوجهات الترفيهية والسياحية الفريدة في العالم، وتتميز بمياهها وأنوارها المتراقصة على وقع الموسيقى. أما منتجع أتلانتس النخلة على جزر اصطناعية على الشاطئ هو منتجع به حدائق مائية وحدائق بحرية.

ومن بين العديد من مراكز التسوق الضخمة، يحتوي دبي مول على حلبة تزلج على الجليد بحجم أولمبي، بينما يتميز مول الإمارات بمنحدرات سكي دبي.

وجاءت كل من باكوك ولندن وباريس وسنغافورة إضافة إلى دبي في المراكز الخمسة الأولى.