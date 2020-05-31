وقالت الشمري، في فيديو جديد، "إنها تحب مصر، وأمها مصرية، لكنها مواطنة كويتية، وستظل تدافع عن الكويت ضد ممارسات المصريين العاملين فيها"، مشيرة إلى أنها "تعرف الكثير من المصريين وتعتبرهم أصدقاء مقربين لها".
وأضافت أنها "لم تعمم الأمر على المصريين، وأنها ليست منزعجة مما يفعله المصريون ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي"، معربة عن سعادتها لأن الفيديو انتشر والرسالة التي أرادت إيصالها قد وصلت.
وكانت المدونة الكويتية الشهيرة، تسببت، في حالة من الهجوم الشرس عليها، بعد انتقادها للمصريين، ووصفها لهم بـ"الخدامين"، فيما دشن رواد "تويتر" هاشتاج بعنوان "ريم الشمري" حصل على المركز الثالث ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولا في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أثارت غضب المصريين... النجمة الكويتية المشهورة تفجر مفاجأة بشأن والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.