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وأشار فاخر إلى أن "تعطيل عمل المجلس يعتبر مخالفة قانونية وشرعية وأخلاقية ونكثا بالقسم الذي قسمناه أمام الله والشعب بأن نكون عينا ساهرة لحماية الشعب العراقي وأرضه وسمائه وأن نؤدي واجباتنا بإخلاص".
وتابع فاخر، أن "العراق يمر بأزمات أمنية واقتصادية وصحية، بحاجة إلى عمل مستمر ومكثف لإيجاد حلول لتلك الأزمات"، مطالباً "الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية أن تدلو بدلوها من هذه المهزلة".
ودعا فاخر، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الاستعجال بالانتخابات المبكرة، لأن العملية السياسية الحالية غير قادرة على بناء دولة مؤسسات وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".
ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.
يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، في حشد تأييد لهما.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي يصف البرلمان بـ"الميت سريريا" ويدعو لانتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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