عمان تسجل عددا قياسيا لإصابات كورونا والكويت ترصد تراجعا ملحوظا

وأوضحت الوزارة العمانية أن 371 حالة من بين الحالات الجديدة لمواطنين عمانيين والباقي لمقيمين أجانب.

وبلغ إجمالي الإصابات في سلطنة عمان 11437 حالة، فيما زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ ليبلغ 46، بتسجيل 4 وفيات جديدة في يوم واحد.

​وأشارت الوزارة العمانية إلى أن 2396 حالة من المصابين بالفيروس قد تماثلت للشفاء.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الكويتية ارتفاعا بعدد الإصابات بالفيروس بلغ 27043 حالة، بعد ثبوت إيجابية 851 حالة جديدة.

​وبلغ إجمالي عدد الوفيات في دولة الكويت 212 حالة، فيما زادت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11386 حالة، بتسجيل 1230 حالة جديدة.