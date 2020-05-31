شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط طائرة مسيرة فى بنى وليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد ، إسقاط طائرة مسيرة في بني وليد، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس، تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد.

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وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي، السبت، إن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من بني وليد.

وكشف الجيش الليبي عن استهدافه لطائرتين مسيرتين من الثلاثة خلال محاولتهما الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم السبت ، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما بشكل متتالي.