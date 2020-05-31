شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات رقمية وبث حى.. سوق السفر العربى يبحث مستقبل السياحة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنظمون لسوق السفر العربي الذى سينطلق افتراضيا غدا الأول من شهر يونيو عن جدول اعماله، حيث تقدم رؤى حصرية وتتطرق بشكلٍ موسع إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على الجولات والأنشطة السياحية ومناطق الجذب السياحي، وسيسلط الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الضوء على المتغيرات التي تطرأ على صناعة السياحة في هذا الوقت، الذي يشهد تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت، كما سيناقش مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على منظمي الرحلات ومناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، سيشهد الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي إطلاق ندوات رقمية شاملة، وجلسات حوارية عبر البث الحي، واجتماعات الطاولة المستديرة، وجلسات تسريع التواصل والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

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وسيتناول المتخصصون والخبراء في هذه الصناعة من خلال أربع جلسات متقدمة تبث مباشرةً على الهواء كل يوم، مجموعة من المواضيع الرئيسة بما في ذلك استراتيجيات السياحة للمستقبل، رؤية الفنادق لمرحلة ما بعد كوفيد- 19، مرونة القطاع السياحي، بالإضافة إلى نظرة معمقة عن صناعة الطيران واستكشاف تكنولوجيا السفر الناشئة وأبرز اتجاهات الاستدامة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "إن الجولات والأنشطة السياحية ومعالم الجذب السياحي هي جزء لا يتجزأ من صناعة السفر والسياحة، وتعد حالياً ثالث أكبر وأسرع قطاع نمواً في هذه الصناعة. ولكن على الرغم من ذلك، تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع تحديات رئيسية تتمثل في التقنيات الجديدة والابتكار، لذا فهي تحتاج اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى الدعم كي تتكيف من الطلبات الجديدة للمسافرين على المستويين المحلي والعالمي".