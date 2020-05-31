شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت سلطة الطيران المدنى السودانية، اليوم الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو المقبل، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل فى البلاد، واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.
وصدر القرار بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان التابعة لمجلس الأمن والدفاع.
وتخطى عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا بالسودان مثيله من المصابين، للمرة الأولى، منذ ظهور المرض في السودان في منتصف شهر مارس الماضي.
وأظهر التقرير اليومي لوزارة الصحة السودانية، مساء أمس السبت، تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا، يومي الخميس والجمعة، فيما أحصى التقرير 457 حالة تعافي في اليومين.
وارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 4800حالة، بينها 262 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1272 شخصا.
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