شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 27043 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27043.

فى غضون ذلك، أكد وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، تسجيل أعلى حصيلة شفاء يومية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 1230 حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 11 ألفا و386 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ1230 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 883 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 10156 حالة. Advertisements وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، أوضح آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في دولة الكويت، وفق بيان صحفى، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (1008) حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضاف أن من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 287 حالة لمواطنين كويتيين و229 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و133 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وأما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.