الخطوط القطرية تبرم اتفاقية أممية لنقل المساعدات الإنسانية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، إبرامها اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين حول العالم.

وذكرت في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه أن "الاتفاقية لمدة عامين تشهد فيها توظيف إمكانيات وقدرات القطرية للشحن الجوي لنقل المساعدات الأساسية الحيوية إلى جميع أنحاء العالم، سواء على طائرات الشحن أو ضمن المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب".

وأوضحت أنه "بفضل إمكانية الاستعانة بأسطول طائرات القطرية الذي يضم أكثر من 200 طائرة، ستتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تقديم شتى أنواع الدعم الذي من شأنه إنقاذ الأرواح عالمياً"، دون تفاصيل عن آلية العمل.

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وفي سياق متصل، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، حسب البيان، إن "الشركة عملت خلال أزمة كورونا عن كثب مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لمنح الأولوية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية".

وكشف أنه "تم نقل أكثر من 175 ألف طن منها (المساعدات)، بما يعادل سعة 1750 طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 777 محملة بالكامل".

وأشار البيان أن قطر سيرت طائرات الشحن إلى العديد من الدول حول العالم لتقديم المساعدات من ضمنها الصين، والهند، وإيران، والكويت، ولبنان، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا، وبولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.