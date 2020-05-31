منصتان حقوقيتان: توقيف نجل حازم أبو إسماعيل في مصر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت منصتان حقوقيتان، أن السلطات المصرية، أوقفت البراء نجل الشيخ السلفي البارز، حازم أبو إسماعيل، المسجون حاليا.

وأوضحت منظمة "الشهاب" ومنصة "نحن نسجل"، (غير حكوميتين ومقراهما خارج مصر)، أن قوات الشرطة أوقفت البراء أمس السبت، من منزله.

وأشارت المنصتان في بيانيين منفصلين، في وقت متأخر السبت، إلى أنه لم يستدل على مكان احتجاز نجل حازم أبو إسماعيل بعد.

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وأكدت قناة وطن (غير حكومية) تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومعارضين بينهم محمد الصغير، ومحمد القدوسي، نبأ توقيف نجل أبو إسماعيل، في تغريدات عبر تويتر.

ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية حول توقيف البراء نجل حازم أبو إسماعيل، المحبوس في أحد السجون المصرية بالقاهرة، منذ صيف 2013، على خلفية إدانته في 3 قضايا، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 13 عاماً.

وحكم القضاء المصري على أبو اسماعيل في قضية التحريض وحصار محكمة بالسجن 5 سنوات في مايو/ أيار 2019، إلى جانب 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل/ نيسان 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء في ديسمبر/ كانون الأول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.