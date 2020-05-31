إسرائيل تدعو النمسا لاعتبار "حزب الله" اللبناني "تنظيماً إرهابياً"

طالبت إسرائيل، الأحد، الحكومة النمساوية، بتبني توصيات البرلمان في فيينا، واعتبار تنظيم "حزب الله" اللبناني "تنظيماً إرهابية بالكامل".
وقالت القناة (12) التلفزيونية الخاصة، إن إسرائيل رحبت بتوصيات البرلمان النمساوي للحكومة بالعمل ضد ناشطي "حزب الله"، وعدم الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للتنظيم.
ونقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قوله "يدور الحديث عن قرار هام ضد التنظيم، وأتمنى أن تتبنى الحكومة النمساوية قرار البرلمان وتنضم إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا التي صنفت حزب الله، ككل، تنظيما إرهابياً".
والجمعة، تبنى البرلمان النمساوي، بالإجماع، قرارا يدعو الحكومة إلى الحد من نشاطات "حزب الله".
واعتبر القرار أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" غير مبرر، داعياً إلى اعتباره" منظمة إرهابية بالكامل".
وصنفت دول أوروبية، آخرها ألمانيا "حزب الله" منظمة إرهابية، وحظرت كافة أنشطته على أراضيها.
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