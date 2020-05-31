شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «سار»: انطلاق حركة القطارات بسعة 50%.. ومنع المرافقين من دخول المحطة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية (سار)، جمال المعيقل، اليوم الأحد، آلية ترتيب الركاب المسافرين داخل القطارات، وذلك مع انطلاق أولى الرحلات.
وقال “المعيقل” في حديث مع “برنامج اليوم” المذاع على “قناة الإخبارية”: “القطار انطلق بسعة 50% من المقاعد، والهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة المسافرين، وهناك أماكن معينة ستكون محظورة مؤقتًا”.
وأضاف: أن “الأكل المقدم والأدوات المخصصة لذلك ستكون لمرة واحدة، وأن كابتن القطار والطاقم سيتأكدون من وجود عملية التباعد الاجتماعي وعدم السماح بوجود أي تجمعات دخل القطار”، لافتًا إلى عدم السماح للمرافقين بدخول المحطات.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «سار»: انطلاق حركة القطارات بسعة 50%.. ومنع المرافقين من دخول المحطة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.