شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التزام تام من المصلين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة الظهر بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أدى مئات المصلين بالمسجد النبوي صلاة الظهر في ثاني صلاة عقب فتح المساجد والسماح بأداء صلاة الجماعة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مقطع نشره حساب “تسجيلات الحرمين الشريفين” المصلين وهم يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، من تباعد اجتماعي وإحضار كل مصلي لسجادة الصلاة الخاصة به، وارتداء الكمامة الطبيبة.
جدير بالذكر أن مساجد المملكة شهدت فجر اليوم 8 شوال 1441هـ، أول صلاة جماعة في المسجد النبوي ومساجد وجوامع المملكة- ماعدا مكة – بعد رفع الإيقاف على صلوات الجمع والجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. التزام تام من المصلين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة الظهر بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.