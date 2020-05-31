شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التزام تام من المصلين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة الظهر بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى مئات المصلين بالمسجد النبوي صلاة الظهر في ثاني صلاة عقب فتح المساجد والسماح بأداء صلاة الجماعة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مقطع نشره حساب “تسجيلات الحرمين الشريفين” المصلين وهم يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، من تباعد اجتماعي وإحضار كل مصلي لسجادة الصلاة الخاصة به، وارتداء الكمامة الطبيبة.

جدير بالذكر أن مساجد المملكة شهدت فجر اليوم 8 شوال 1441هـ، أول صلاة جماعة في المسجد النبوي ومساجد وجوامع المملكة- ماعدا مكة – بعد رفع الإيقاف على صلوات الجمع والجماعة.

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