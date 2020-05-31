شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سودانى: إثيوبيا اختارت المنهج العدواني لتحقيق أهداف غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السودانى العميد د. الطاهر أبو هاجة، اليوم الاحد، أن السودان يعرف حقه وقادر على حمايته.





وقال أبو هاجة في تعليق له بشأن العدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية، إن هذه الاعتداءات والجرائم المتكررة التي أصبحت معلومة للرأي المحلي والإقليمي والدولي، مردها لمعلومات مضللة تقول إن السودان بلغت به المشاكل الداخلية مبلغا فصار لا يقوى على حسم الاعتداءات على حدوده. وفقا لموقع النيلين السودانى.

وتساءل أبو هاجة عن الإصرار على هذه الاعتداءات رغم الجهود الدبلوماسية والحكمة والصبر الجميل الذي تتحلى به القيادة السودانية، وتابع طمن المعرفة الدقيقة بعمق العلاقات بين الشعبين وأهميتها ومستقبلها، هل اختار الطرف الآخر دونما رشد ورجعة المنهج العدواني سبيلا لتحقيق أطماع غير مشروعة؟".

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وأوضح أن الحوار وأدبه واحترام الآخر ثقافة متجذرة في الشخصية السودانية، لكن السودان يعرف حقه وقادر على حمايته.