شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر بوزارة الصحة العراقية ، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا " المستجد في محافظة الأنبار، وقال المصدر - في تصريح لقناة " السومرية نيوز" ، إن رجلا مسنا مصابا بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19 " توفي اليوم في قضاء "الخالدية " بمحافظة الأنبار، وأن المتوفي كان يعاني من عجز بالقلب والكلى.

وكانت صحة محافظة "الديوانية " قد أعلنت في وقت سابق اليوم ، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس "كورونا " في المحافظة.

وقالت الدائرة - في بيان لها - إنه تم تسجيل ثمانية اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة، بعد أن ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي. Advertisements

وفى سياق متصل أعلنت خلية الأزمة في واسط بالعراق اليوم/ الأحد/ تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج إيجابية لفحص عدد من الملامسين لمصابين سابقا، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.