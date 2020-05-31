شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الدمام يوضح البوابات المخصصة لدخول المسافرين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح “مطار الملك فهد الدولي”، اليوم الأحد، البوابات المخصصة لدخول المسافرين إلى صالة السفر، وذلك مع عودة الرحلات الجوية الداخلية.
وذكر “مطار الملك فهد” على حسابه في “تويتر”، أنه تم تخصيص البوابة رقم 5 بطابق المغادرة، والبوابة رقم 5 بطابق القدوم لدخول المسافرين إلى صالة السفر.
وأشار “مطار الملك فهد” إلى تخصيص مدخل الجسر الشمالي بطابق صعود الطائرة للقادمين من مواقف السيارات.
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