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شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: مدينة في المملكة تُسجل ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة “تسميات”، عبد الله المسند، أن مدينة الأحساء سجلت ثالث أعلى درجة على مستوى العالم.
وقال “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الأحد: “على مستوى العالم ثالث أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الأحساء 46.5م”.
وفي سياقٍ آخر، أوضح “المسند”، أنه “في هذه الأيام وفي معظم المناطق شروق مبكر للشمس، وهو يمثل أبكر شروق على مدار السنة، وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى نهاية الثلث الثاني من شهر يونيو”.
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