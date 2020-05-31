شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن قرب إعادة تشغيل قطار الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف مصادر، عن قرب تشغيل قطار الحرمين، وذلك بعد إعداد الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدراسات التشغيلية لذلك. وأوضحت المصادر -بحسب “عكاظ”-، أن دراسات تشغيل “قطار الحرمين” ستكوت ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة أو جدة – المدينة. وأشارت المصادر، إلى أن شركة “سار” ستلعن عن موعد تشغيل “قطار الحرمين” بعد وضع الإجراءات الاحترازية والوقاية والشروط الصحية التي سيتم الإعلان عنها.

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