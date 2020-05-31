شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن دمج فروع «الخدمة المدنية».. وتنشر أسماء مديري العموم المُكلفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن ضم فروع وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) مع فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (سابقا).

وأضافت “الموارد البشرية” على حسابها في “تويتر”: أن ذلك “يأتي ذلك بعد صدور الأمر الملكي القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماهما إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

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وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات ضم فروع “الخدمة المدنية” تأتي “للتأكيد على ضمان سير مناشط قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة بما يضمن تحقيق الاهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة”.

ونشرت “الموارد البشرية” أسماء مديري العموم بفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة المُكلفين بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.