شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «المرور» بشأن عمل مدارس تعليم القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الإدارة العامة للمرور، إلى أن مدارس تعليم القيادة بدأت اليوم الأحد في استقبال المتقدمين للتدريب لغرض الحصول على رخص القيادة.

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وأوضح حساب “المرور السعودي” على موقع “تويتر”، أنه “ستتم العودة للعمل في المدارس بشكل تدريجي لاستقبال المتدربين وفقًا للجداول المحددة لكل مدرسة”.

وأضاف “المرور”: أن القرار يأتي تماشيًا مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.