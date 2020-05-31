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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «المرور» بشأن عمل مدارس تعليم القيادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبهت الإدارة العامة للمرور، إلى أن مدارس تعليم القيادة بدأت اليوم الأحد في استقبال المتقدمين للتدريب لغرض الحصول على رخص القيادة.
وأوضح حساب “المرور السعودي” على موقع “تويتر”، أنه “ستتم العودة للعمل في المدارس بشكل تدريجي لاستقبال المتدربين وفقًا للجداول المحددة لكل مدرسة”.
وأضاف “المرور”: أن القرار يأتي تماشيًا مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
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