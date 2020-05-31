شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. أبرز المزايا الجديدة المنتظرة في تطبيق «واتسآب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد تطبيق واتساب في الأشهر الماضية عملًا كثيرًا، ففي شهر فبراير وصل الوضع المظلم الذي طال انتظاره للتطبيق، لكن ذلك لم يكن إنجازًا كبيرًا لتطبيق واتساب الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليار مستخدم، حيث واجه المطورون أزمة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لـ”البوابة العربية للتقنية”،ستحصل خدمة الدردشة المرئية في واتساب على دفعة إضافية قريبًا جدًا من خلال دمج غرف مسنجر التي تم إصدارها حديثًا على فيسبوك، وكما يوحي اسمها، تم إطلاق الغرف لأول مرة كجزء من فيسبوك مسنجر، لكن الشركة تقوم بدمجها في تطبيقات ومنتجات أخرى أيضًا، بما في ذلك واتساب وإنستغرام وأجهزةPortal.

وتختلف غرف مسنجر عن دردشات الفيديو في واتساب بطرق عدة، حيث تسمح الغرف لما يصل إلى 50 شخصًا بالدخول والخروج من المحادثة بطريقة مخصصة، وبدلاً من جدولة اجتماع في وقت محدد، كما يفعلZoomأوGoogle Meet، يمكنك ببساطة فتح غرفة مسنجر، ويمكن للأصدقاء الوصول إليها إذا كانوا في الجوار.

ملصقات وقواعد التنزيل التلقائية

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يعمل تطبيق” واتساب” على تطوير ملصقات جديدة، وقد تظهر في وقت لاحق من هذا العام .

وتبدو قواعد التنزيل التلقائية الجديدة في واتساب هي الأخرى سيكون لها نصيب من التطوير، فعندما يتم تنفيذها فإنها ستمنع تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر تلقائيًا، مما يوفر في مساحة التخزين الثمينة لهاتفك.

مزايا لرجال الأعمال

ومن المرجح أن يحصل المستخدمون من رجال الأعمال على بعض الاهتمام أيضًا، حيث ظهرت النسخ الاحتياطية المشفرة ورموزQRفي الإصدار التجريبي الأخير، وبمجرد تنفيذه، سيسمح هذا لمستخدمي آيفون باختيار كون النسخ الاحتياطية الخاصة بهم مشفرة علىiCloud، وتعيين كلمة مرور لاستعادة النسخ الاحتياطية، كما ستتمكن الشركات أيضًا من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم مع العملاء عبر رمز ممسوح ضوئيًا معروض على الشاشة.