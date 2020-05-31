تطبيق "Zynn" يهدد شعبية تيك توك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة "كوايشو Kuaishou" الصينية تطبيق "Zynn" مطلع مايو/أيار الجاري الذي أصبح منافسا قويا لـ "تيك توك Tik Tok" الذي حظى بشعبية جارفة خلال فترة الحظر العام جراء كورونا.



وخلال أيام أصبح "Zynn" التطبيق المجاني الأول في متجر تطبيقات أبل، كما ظهر ضمن التطبيقات العشرة الأولى في متجر جوجل أيضًا.

ويتشابه التطبيقان في العديد من الأمور، حيث إن الواجهة الأساسية متطابقة، وكلاهما موجه حول مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة بالاتجاه الرأسي، لكن التطبيق الجديد يميز نفسه بحثّ المستخدمين على الاشتراك ومشاهدة مقاطع الفيديو وإقناع الآخرين بذلك.

وعن أوجه الاختلاف نجد أن "Zynn" يختلف عن "تيك توك TikTok" بمؤقت العد التنازلي مع علامة الدولار في المنتصف، التي تحوم فوق كل فيديو، بحيث يمتلئ المؤقت ويعطيك نقاطًا أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، ومن المفترض أن يكون المستخدم قادرًا على استرداد تلك النقاط لاحقًا على شكل بطاقات نقدية أو بطاقات هدايا.

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ولدى شركة "كوايشو Kuaishou" الصينية أكثر من 300 مليون مستخدم نشيط يوميًا في الصين.

وتجني الشركة المال عن طريق بيع الإعلانات، كما تلقت "Kuaishou" حديثًا استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار من "تينسنت Tencent"، عملاقة التكنولوجيا الصينية المطورة لمنصة "WeChat".

وأفاد تقرير صادر في شهر ديسمبر/كانون الأول أن الاستثمار كان يهدف إلى مساعدة تينسنت على احتواء تهديد "ByteDance"، الشركة المطورة لتطبيق (TikTok)، ويبدو أن توسع (Kuaishou) في الولايات المتحدة هو امتداد لهذا الهدف، حيث تستخدم الشركة الإستراتيجية نفسها لمواجهة (Bytedance) وإيجاد مساحة في السوق.

وتروج شركة "كوايشو Kuaishou" لنفسها من خلال حث المستخدمين على جلب مشتركين جدد مقابل الحصول على المال، وهناك لافتة كبيرة في التطبيق تعد بمبلغ 110 دولارات إذا كان بإمكان المستخدم جعل 5 أشخاص يشتركون، مع استمرار هؤلاء الأشخاص باستخدام التطبيق بانتظام.