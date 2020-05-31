شركة شاومي تكشف النقاب عن سماعتها اللاسلكية Redmi Earbuds S الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة شاومي النقاب عن سماعتها اللاسلكية Redmi Earbuds S الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الصينية أن السماعة اللاسلكية Redmi Earbuds S الجديدة تعتمد على تقنية بلوتوث 5.0، كما أنها مزودة ببطارية سعة 43 مللي أمبير تستمر في العمل حتى 4 ساعات، ومع حقيبة الشحن تمتد حتى 12 ساعة.

وتعتمد سماعة شاومي في الشحن على منفذ Micro-USB. كما يوجد زر على الجزء الخارجي من السماعة يمكن استخدامه على سبيل المثال لإيقاف التشغيل مؤقتا أو لبدء المساعد الصوتي.

ويعمل وضع Gaming على الحد من تأخير البلوتوث، بحيث يتم نقل المؤثرات الصوتية للعبة في الوقت الحقيقي بقدر الإمكان. وأوضحت شاومي أن مدة التأخير تبلغ 122 مللي ثانية في هذا الوضع.

وتتيح السماعة أيضا إمكانية فلترة الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات لسماع المكالمات بصورة أفضل.

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ووفي مطلع الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار الجاري، أعلنت الشركة الصينية Xiaomi للهواتف الذكية عن تصميم هاتفها الثوري ليس فقط هاتفا قابلا للطي بل والدوران أيضا وفقا لما كشفته براءة اختراع سجلتها شاومي.

وحسب التصميم الذي نشر صوره موقع "جي إس إم أرينا"، يحتوي الهاتف صدفي الشكل على شريط في النصف العلوي يمكن تدويره أفقيًا لتحويل الكاميرات الخلفية نحو الأمام لاستخدامها في صور السيلفي.

وغيرت شركة شاومي كثيرا من خارطة صناعة الهواتف الذكية بعد أن قدمت العديد من الطرازات عالية المواصفات بأسعار معقولة أقل كثيرا من نظيراتها حول العالم، لكن يبدو أنها تطمح إلى ما هو أكثر من ذلك.

وكانت الهواتف الذكية القابلة للطي قد حققت طفرة في العام الماضي، وسط منافسة من شركات الهواتف الذكية عززت من الابتكار في شكل الأجهزة.

ولا يعني هذا بالضرورة أن شاومي ستنتج وتبيع مثل هذا الجهاز، حيث عادة ما يقوم صناع الهواتف بتسجيل براءات اختراع لأجهزة لا تصل أبدًا إلى السوق.

ورغم أسعارها الاقتصادية، لم تتوان شاومي عن محاولة تقديم طرازات رفيعة بمواصفات هائلة لتلبية احتياجات شريحة متنامية من المستهلكين.