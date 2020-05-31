تغريم رئيس وزراء رومانيا لعدم ارتداء الكمامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دفع رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان غرامة قدرها 3 آلاف ليو (690 دولارا)، السبت، بعدما خرق قيودا فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا، فإن أوربان لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة ويدخن سيجارة بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.

وأقر أوربان، في بيان، بخرق القواعد قائلا: "إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو/أيار الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين".

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ونقلت الوكالة عن البيان قوله: "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".

وبعد إجراءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يوما في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو/أيار، أمرت حكومة أوربان بحالة يقظة لمدة 30 يوما حيث جعلت وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، وتحظر رومانيا التدخين داخل الأماكن المغلقة منذ 2016.

ومن المقرر أن تفتح المطاعم الملحقة بها مساحات في الهواء الطلق أبوابها يوم الاثنين في ظل قيود صارمة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 19133 إصابة السبت بزيادة 151 حالة، وسجلت البلاد 1253 وفاة.