مقتل إرهابي في كركوك.. واعتقال قائد «داعشي» ببغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قتل إرهابي وأصيب آخر في كركوك، واعتقل أحد قادة تنظيم «داعش» في بغداد، فيما أعرب رئيس حكومة كردستان عن قلقه من تصاعد نشاط «داعش».

فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، أن «إرهابياً قتل وأصيب آخر بعد محاولتهما الاقتراب من قرية المقام ضمن قاطع الفوج الثاني في اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك»،وعثر على سلاح الإرهابي المقتول، وهو بندقية كلاشنيكوف وقاذفة آر بي جي ،فيما تجرى ملاحقة الإرهابي المصاب.

وذكرت مديرية استخبارات الداخلية، في بيان، أنه «خلال عملية أمنية نوعية ناجحة، تمكنت مفارز المديرية ومكافحة الإرهاب منالقبض على أحد قادة «داعش» ضمن حزام بغداد وهو مصاب في أحداث تحرير الموصل». وأضافت أن الارهابي كانت معه عبوتان ناسفتان جاهزتان للتفجير في منطقة السعيدات.

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وأردفت أنه «وفقاً للمعلومات المتوافرة فإن عائلته إرهابية، حيث إن لديه ثلاثة إخوة فجروا أنفسهم في الموصل، ووالده فجر مركبة مفخخة في منطقة عرب جبور»، لافتة إلى أنه «اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وتم رفع العبوتين دون حادث يذكر».

من جهته أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور برزاني، أمس السبت، عن قلقه من تصاعد نشاط تنظيم «داعش». وذكر بيان لمكتب برزاني، أنه استقبل، أمس السبت، قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي الجنرال إريك هيل.

وأضاف أنه «جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، والتشاور في سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين؛ بهدف التصدي لتهديدات إرهابيي «داعش»».

وعبَّر برزاني عن «قلقه من تصاعد نشاط إرهابيي تنظيم «داعش» في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، وخصوصاً الهجمات وعمليات الخطف التي تطال الفلاحين والمزارعين الكرد في تلك المناطق».

وفي شأن آخر أكد مصدر أمني عراقي، أن «طائرات حربية تركية قصفت مواقع في مجمع شيلادزي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان». وأوضح، أن «ذلك أدى إلى مقتل أب وابنه، وإصابة مواطنين آخرين وإلحاق أضرار مادية».