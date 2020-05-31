هجوم وحملة استخباراتية إسرائيلية "غير أخلاقية" على صحفية لبنانية... صور وفيديو

ونشرت الصحفية اللبنانية، سنا كجك، على صفحتها الرسمية بعض الصور التي تثبت قيام البعض بحملة لتشويه صورتها من خلال نشر صور لها بدون حجاب وفي ملالة عسكرية قيل إنها مجندة في الجيش الإسرائيلي وهي تعمل تحت غطاء الصحافة لصالح إسرائيل وجيشها في لبنان.

وتأتي هذه الحملة بعد نشر كجك فيديو لها توجهت به إلى الجيش الإسرائيلي ومتحدثه الرسمي تقوم بتصحيح كل ما ينطق به من جمل وعبارات عربية مغلوطة، بحسب رأيها.

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ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على الصحفية اللبنانية سنا كجك عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هل الرسالة ستحمل هذه المرة شعارات مختلفة أم ستعبر من جديد عن مشكلة لبنان: دولة غنية بمفكرين ومثقفين منطقيين وعقلانيين يعلو فيها صوت المحسوبين على إيران وحزب الله لأنهم يهددون الجميع بقوة سلاحهم الإيراني... وإنت يا #سنا_كجك ماذا تفصلين؟ دولة إيران أو دولة لبنان؟".

وعملت الصحفية على نشر صور تؤكد من خلالها أنها كانت ضمن دورة عسكرية تابعة للجيش اللبناني وليس لها علاقة بما يتم تسويقه من "تحريض وتلفيق" بشأن تبعيتها للجيش الإسرائيلي.

وأكدت كجك أنها ستطالب قيادة الجيش اللبناني بتوضيح الأمر ببيان رسمي لكشف الحقيقة.