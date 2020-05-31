مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم لـ"داعش" جنوب سامراء

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني، اليوم السبت، قوله إن منتسبا بالاتحادية قتل وأصيب خمسة آخرين في هجوم لـ"داعش" جنوب سامراء.

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وقال المصدر إن "عناصر من داعش هاجموا نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة الصعيوية التابعة لناحية المعتصم جنوب سامراء، ما أدى إلى مقتل أحد المنتسبين وإصابة خمسة آخرين بجروح".

وأضاف أن "قوة منية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب والجثة إلى الطب العدلي".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.