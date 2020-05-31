- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. انطلاق أولى رحلات الطيران الداخلى بالسعودية عقب توقفها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الأحد أول رحلة جوية داخلية بالممكلة العربية السعودية عقب استئناف الرحلات التى توقفت بسبب كورونا ، وقد انطلقت الرحلة من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد من الصالة رقم 1 متجه إلى الرياض عبر الخطوط السعودية، كما سيتم أيضاً انطلاق مرحلتين التفاصيل بعد ساعتين وذلك وفق صحيفة عكاظ السعودية.
كما انطلقت منذ قليل أول رحلة مغادرة من مطار الملك خالد الدولي متجهة إلى مطار الامير سلطان بن عبد العزيزي فى تبوك وسط التزام المسافرين بالإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.
السعودية تستأنف الرحلات الداخلية
وكان وزير النقل رئيس مجلس الهيئة العامة الطيران المدني المهندس صالح الجاسر قام بجولة على مطار الملك عبدالعزيز، للوقوف على كافة الاستعدادات لانطلاق الرحلات الداخلية من المطار، وما تم أخذه من ترتيبات وفرت الشروط الصحية والاحترازية.
لمسافرون بمطار الملك خالد
ونفذت هيئة الطيران المدني، عدداً من الإجراءات والتنظيمات لضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطارات من انتقال عدوى كورونا. واطلع المهندس صالح الجاسر، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، على إجراءات الهيئة في أثناء زيارة تفقدية للصالة (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي.
إجراءات احترازية بمطارات السعودية
وأعلنت هيئة الطيران المدني، أمس، انتقال الرحلات الجوية الداخلية لشركات «السعودية» و«طيران ناس» و«شركة طيران أديل» إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وذلك بدءاً من اليوم الأحد.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودى أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من (38) من دخول مطارات المملكة حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها هيئة الطيران المدني.
وكشفت الهيئة عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنّب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.
وأوضحت الهيئة أنه على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار " لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38"، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذويالإعاقة، والالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة "وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها"، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمّامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. انطلاق أولى رحلات الطيران الداخلى بالسعودية عقب توقفها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.