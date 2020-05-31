الكويت تبدأ تجهيز 908 مساجد وفق الاشتراطات الصحية لأداء الصلوات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الأحد، فى تجهيز 908 مساجد من إجمالى 1600 مسجد بالكويت، وفق الاشتراطات التى قررتها الجهات الصحية؛ وذلك لأداء الصلوات، دون صلاة الجمعة، وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي - في تصريح صحفي - إن الوزارة بدأت عقب التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية، في تعقيم المساجد وتوفير المعقمات، ليتم وضعها في مداخل المساجد، وكذلك توفير الكمامات للعاملين فيها، وتجهيز مواضع الصلاة، لتحقيق التباعد بين المصلين.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن موعد افتتاح المساجد، بعد توفير جميع الاحتياجات واستكمال الاشتراطات، والتي يتوقع أن تنتهي خلال عشرة أيام؛ وذلك حفاظا على سلامة المصلين، مشيرا الى أنه سيتم تعليق التعليمات والارشادات الضرورية في المساجد التي سيصدر بها قرار يوضح ما ينبغي التقيد به من قبل العاملين فيها، وكذلك المصلين.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد العفاسي، قد أعلن الخميس الماضي، أن استئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد، سيكون في مناطق السكن النموذجية فقط، دون صلاة الجمعة في المرحلة الأولى من المراحل الخمس التي أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).