شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بعد افتتاحه أمام المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 75 مستوطنا "يهوديا " اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى ، وذلك بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة " بحماية قوات الاحتلال، واعتقلت شابين وفتاتين ، بينهما صحفية .

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت أمس السبت، إلى اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة.

وأدى جموع المصلين من مدينة القدس ومحيطها اليوم الأحد، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، بعد 70 يوما من إغلاقه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

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