الاستخبارات العراقية تعلن إحباط مخطط إرهابى لتنظيم داعش فى عدة محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ "اﻟﺼﻘﻮر" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإرﻫﺎب ﻓى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ العراقية أﺑﻮ ﻋﻠى اﻟﺒﺼﺮى، اليوم الأحد، ﻋﻦ إﺣﺒﺎط ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑى ﺧﻄﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﺼﺎﺑﺔ "داﻋﺶ" اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﻋﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى، ﻣوضحا أﻧﻪ تم ﻛﺸﻒ المخطط ﺑﻌﺪ الإﻃﺎﺣﺔ ﺑﺨﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة واﻋﺘﻘﺎل إرهابيين اثنين ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ المسؤولين ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ "داﻋﺶ" المنقطعين والهاربين ﻣﻦ المحافظات المحررة. وأﻛﺪ اﻟﺒﺼﺮي ـ في تصريح، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخباريةـ أن الإرهابيين اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺳﺠﻞ ﺿﺪﻫﻤﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ والمشاركة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﻮات المسلحة واﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ واﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﻛﺬﻟﻚ أﻳضا ﻧﺼﺐ اﻟكمائن وﺟﻤﻊ الإﺗﺎوات واﻋﺘﻘﺎل وﺗﻌﺬﻳﺐ المواطنين ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮة داﻋﺶ بالمناطق اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻋﺎم 2014 ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى واﻟﺮﻣﺎدي وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ. وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ؛ قامت ﺧﻠﻴﺔ "اﻟﺼﻘﻮر" اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإرﻫﺎب ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ إﺣﺒﺎط ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت الإرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﻛﺎﻓﺔ وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

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