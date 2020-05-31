السعودية.. عودة موظفي الدولة والقطاع الخاص لأعمالهم

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



عاد موظفو الحكومة والقطاع الخاص في السعودية، تدريجيا إلى أعمالهم، كما عادت البورصة للتداول بعدد الساعات الطبيعية لها.



وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أعلن خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بدء العودة التدريجية لموظفي القطاع العام الأحد 31 مايو/ أيار الجاري، بما لا يزيد عن 50 بالمئة من الموظفين‏.



وذكر أنه سيتم رفع نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل إلى 75 بالمئة، اعتبارا من الأحد 7 يونيو/ حزيران المقبل‏، وأن تكون العودة الكاملة لمقرات العمل يوم 14 يونيو بنسبة 100 بالمئة لجميع الموظفين.



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يأتي ذلك، عقب إعلان وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، تخفيف حظر التجول حتى 20 يونيو المقبل، حيث يُسمح للمواطنين والمقيمين بالتنقل من 6 صباحا وحتى 8 مساء، وفتح المساجد والسماح برحلات الطيران الداخلية.



وتبدأ العودة للحياة الطبيعية اعتبارا من 21 يونيو، بدون أي حظر تجول.



وكانت السلطات، فرضت حظر تجول كامل في 5 مدن كبرى و4 محافظات، اعتبارا من 6 أبريل/ نيسان الماضي بينها العاصمة الرياض ومحافظة جدة (غرب)، فيما تم تخفيف الحظر لاحقا.



وحتى مساء السبت، ارتفع إجمالي وفيات كورونا في المملكة إلى 480، فيما بلغ عدد الإصابات 83 ألفا و384.

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