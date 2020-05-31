العراق.. القبض على قيادي من "داعش" بضواحي بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في ضواحي العاصمة بغداد، ومقتل أحد عناصره وإصابة آخر، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام التابعة للوزارة في بيان، ليل السبت، إن "عناصر الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تمكنت من القبض على أحد قادة داعش (لم تسمه)، ضمن حزام بغداد".
فيما أشارت إلى أنه في إطار عملية أمنية أخرى: "قتل إرهابي من التنظيم وأصيب آخر، بعد محاولتهما الاقتراب من قرية المقام بمحافظة كركوك، وبحوزتهما بندقية وقاذف مضاد للدروع".
وفي سياق متصل، قال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات محافظة صلاح الدين (شمال)، للأناضول، إن "شرطيا قتل وأصيب 5 آخرون بجروح، في هجوم لداعش، استهدف حاجزا أمنيا بناحية المعتصم جنوبي المحافظة، بساعة متأخرة من ليل السبت".
وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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