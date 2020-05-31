حزب مغربي يندد بمساعي إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365



ندد حزب الاستقلال المغربي (معارض) بما وصفها "محاولات الكيان الصهيوني اغتصاب الأراضي الفلسطينية، واقتطاع أجزاء من الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل".



جاء ذلك في بيان للجنة التنفيذية للحزب اطلعت الخليج 365 على مضمونه، ليل السبت/الأحد.



كما أدان الحزب المغربي سياسة "القمع والقتل الممنهجة" التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني.



وجدد مطالبته بـ"إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف".



في غضون ذلك، أشاد الحزب بـ"الدعم المتواصل للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، لأهالي القدس والقضية الفلسطينية في ظل ظروف جائحة كورونا".



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ولفت إلى أن "وكالة بيت مال القدس الشريف قامت وبتعليمات ملكية، بتقديم مختلف المعدات والمستلزمات الطبية لمستشفيات المدينة من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة الجائحة".



وزاد الحزب مبينا أن "لجنة القدس قدمت معدات تقنية لدعم التعليم عن بعد لفائدة التلاميذ المقدسيين".

واعتبر أن الدعم الذي قدمه المغرب "تعبير تضامني وإنساني في ظل هذه الظروف الصعبة".

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/ تموز المقبل، تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.



والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تعتزم ضم 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى سيادتها، أو ما يعادل 50 بالمائة من المنطقة المصنفة (ج)".

وتخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 60 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.