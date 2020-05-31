إعادة فتح المسجد الأقصى بعد شهرين من إغلاقه

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

فتح المسجد الأقصى، بمدينة القدس، فجر الأحد، أبوابه بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 بأنّ مئات المصلين الفلسطينيين دخلوا باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عبر مآذن المسجد، فجر الأحد، عن إعادة فتحه أمام المصلين لأداء الصلوات والتعبد.

ودعت الدائرة المصلين إلى الانتشار في كافة مصليات المسجد الأقصى واتخاذ إجراءات السلامة المناسبة.

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وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس الأوقاف، تعليق دخول المصلين إلى المسجد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد، ولكن فقط بمشاركة حراسه وعدد من موظفي دائرة الأوقاف، فقط.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية مصوري وكالة الخليج 365 من دخول باحات المسجد، دون سبب واضح للمنع.

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