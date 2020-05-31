شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الرحلات الداخلية.. «الطيران المدني» يحدد 11 إجراءً للسماح للمسافر بدخول المطارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت “الهيئة العامة للطيران المدني”، 11 إجراءً احترازيًا للسماح للمسافر بدخول مطارات المملكة، وذلك مع بدء عودة رحلات الطيران الداخلية في المملكة، اليوم الأحد.

وأوضح “الطيران المدني” على حسابه في “تويتر” الإجراءت، وهي “على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار (لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38)، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين”.

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وأضافت: “سيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، والالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة (وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها)”.

وشدد “الطيران المدني” على ضرورة تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمّامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، وعلى المسافر الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا، علاوة للسماح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة”.

وختم “الطيران المدني”، بالتأكيد على ضرورة “تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية”.