شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الإيقاف.. هاشتاقات الصلاة تتصدر «تويتر» في المملكة وتُظهر فرحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدرت سلسلة هاشتاقات عن الصلاة، اليوم الأحد، قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- بموقع تويتر في المملكة؛ تزامنًا مع أداء أول صلاة جماعة في مساجد المملكة بعد رفع الإيقاف.

ورصد مغردون تصدر هاشتاقات “#على_الصلاة، #حي_على_الفلاح، #حي_على_الصلاة، #صوت_الأذان، #صوت_المساجد، #صلاة_الفجر”، في موقع “تويتر”، مع صلاة الفجر اليوم.

وشارك مئات آلاف المغردين في الهاشتاقات وعبروا خلالها عن فرحتهم بعودة صلاة الجماعة في المساجد، وحمدوا الله عزَّ وجل على هذه النعمة، ووجهوا الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جهودهم في ذلك.

Advertisements

ولم يخلو الهاشتاق من الدعاء والتضرع إلى الله عزَّ وجل بأن تعود صلاة الجماعة إلى المسجد الحرام، وأن يرفع بلاء وباء فيروس كورونا، مؤكدين على ثقتهم بأن الأزمة ستمر وتعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وقدم آلاف المغردين شكرهم إلى الجهات الحكومية والفرق الأمنية والطبية التي ساهمت في انحسار وباء فيروس كورونا في المملكة، وهو ما انعكس على عودة صلاة الجماعة والأوضاع تدريجيًا إلى طبيعتها.

جدير بالذكر أن مساجد المملكة شهدت فجر اليوم 8 شوال 1441هـ، أول صلاة جماعة في المسجد النبوي ومساجد وجوامع المملكة، بعد رفع الإيقاف على صلوات الجمع والجماعة.