شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء أئمة وآيات تخطف القلوب في أول صلاة جماعة بمساجد المملكة بعد رفع الإيقاف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت مساجد المملكة اليوم الأحد صلاة الفجر في أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة “كورونا”.
وأظهرت مقاطع فيديو، أداء صلاة الفجر في مساجد المملكة، وسط حضور كثيف من المصلين وأجواء روحانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية.
ووثق فيديو متداول بكاء الشيخ محمد اللحيدان، إمام وخطيب جامع الناصر بالرياض في صلاة الفجر، فيما قرأ إمام وخطيب جامع “سليمان البسام” بالرياض، آيات (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) التي تخطف القلوب.
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