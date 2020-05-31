شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الحذيفي» يوجه كلمة إلى المصلين في صلاة الفجر بـ«المسجد النبوي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هنأ إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، المواطنين والمقيمين في المملكة بعودة صلاة الجماعة إلى المساجد، داعياً المصلين إلى الالتزام بالإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة.

وقال “الحذيفي” خلال كلمة بعد أداء صلاة فجر اليوم الأحد بالمسجد النبوي: إن “المملكة أدارت تلك الأزمة بكفاءة فاقت حتى الدول الكبرى في إدارتها لهذه الجائحة”.

وأضاف إمام المسجد النبوي: أن “الله عز وجل ليس في حاجة لعذاب عباده فهو غني عنهم، ولكن يستعتب العباد ويستتيبهم ليتوبوا إليه، داعيًا إلى التوبة والإخلاص في الدعاء لرفع هذا الوباء”.