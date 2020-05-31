شكرا لقرائتكم خبر عن انحياز أوروبي لـ «الصحة العالمية» ضد أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، حيث تخطى تعداد المصابين بالوباء حاجز ال6 ملايين، وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض مستوى ال366 ألفاً، لكن مؤشرات الوفاة في هبوط إجمالاً، فيما دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الى «إعادة النظر» بقرارها قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة وباء كوفيد-19.

ومع تواصل التفشي والخسائر في الأرواح، أصبحت البرازيل الخامسة بين الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات جراء فيروس كورونا المستجد، إذ أحصت أكثر 27878 وفاة حتى أمس الأول.

أعلنت إيطاليا تسجيل 111 وفاة جديدة، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر الذي بلغ الجمعة 87 حالة. وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية أمس السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 11 حالة، وبلغ 33340.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل يوم 27 مايو إلى 117 حالة، وفي 28 مايو 70، وفي 29 مايو 87. وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 416 حالة، مقارنة ب 516 في إحصائية أمس الأول 29 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 232664.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات ال24 الماضية من 46475 إلى 43691، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 475 إلى 450 حالة. كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2789 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 152844 إلى 155633 شخصاً، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.405 مليون.

وسجلت كندا تراجعاً كبيراً للوفيات على أساس يومي، حيث تم رصد 78 حالة جديدة مقابل 119 في إحصائية يوم الجمعة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، أمس، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 78 حالة من 6918 إلى 6996، في زيادة بنسبة 1.1%. وشهد مؤشر زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي بالتالي تراجعاً كبيراً مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 27 مايو 105 حالات جديدة، وفي 29 مايو 128، وفي 29 مايو 119.

ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كندا انخفاضاً نسبياً مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 941 حالة جديدة، وفي 28 مايو 963، وفي 29 مايو 954. وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعداداً أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

4 وفيات بإسبانيا وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالتين اثنتين في إحصائية الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات أمس بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ب4 حالات، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27125 شخصاً.

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطاً كبيراً لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصاءات 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو.

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وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالمياً، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والسادسة من حيث الإصابات.

استمرار التفشي إفريقياً

من جهة أخرى، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا في القارة الإفريقية 129 ألف حالة، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس.

وأوضح المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها في بيان له أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 53 ألفاً و 414 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 3790 حالة وفاة. وأشار البيان اليومي للمركز التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يعمل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الإصابات سُجلت على النحو التالي: شمال إفريقيا 38.898 حالة إصابة. جنوب إفريقيا 29.460 حالة إصابة. شرق إفريقيا 14.833 إصابة. غرب إفريقيا 32.079 حالة. ووسط إفريقيا 14.295 حالة.

موقف أوروبي

وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية متهماً إياها بعدم بذل ما يكفي لمكافحة فيروس كورونا في بداية انتشاره، قال بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن «منظمة الصحة العالمية تحتاج الى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية للوباء، حالياً وفي المستقبل».

وأضاف البيان أمس «لهذا السبب، المشاركة والدعم من الجميع مطلوبان وهناك حاجة ماسة اليهما (...) نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه».

وأشار البيان الى أن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة إضافية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال البيان إنه «في الوقت الذي يستمر فيه العالم في مكافحة وباء كوفيد-19، فإن المهمة الأساسية للجميع هي إنقاذ الأرواح واحتواء الوباء وكبحه».

وأضاف «الآن هو الوقت الملائم لتعاون أفضل وحلول مشتركة، ويجب تفادي الأفعال التي تضعف النتائج العالمية».

وتابع «نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر بقرارها المعلن». (وكالات)