شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال «الإسرائيلي» يقتل فلسطينياً معاقاً على عتبات الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتلت قوات الاحتلال «الإسرائيلية»، صباح أمس السبت، شاباً فلسطينياً أعزل من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاباً بالتوحد على بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت القوات شقيقين فلسطينيين على هدم منزليهما في المدينة وشردت 11 فرداً من الأسرتين بينهم 7 أطفال.

وادعت قوات الاحتلال في بيان أن عناصرها في منطقة باب الأسباط رأت شاباً، من سكان القدس الشرقية، وهو يقترب «حاملاً ما يبدو أنه مسدس». وبحسب ادعاءات الاحتلال لم يستجب الشاب لدعوات التوقف «فبدأت مطاردته ومن ثم إطلاق النار عليه». لكن وسائل إعلام «إسرائيلية» ذكرت أنه تبين لاحقاً أن الشهيد كان أعزل، وربما كان‭‭‭‭ ‬‬‬‬يعاني مشكلات عقلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشهيد هو إياد خيري الحلاق (32 عاماً)، ويسكن في حي وادي الجوز في القدس الشرقية، وأن جنود الاحتلال أطلقوا عليه النار بالقرب من باب الأسباط.

وأضافت الوكالة، أن الحلاق كان «من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة».

وقالت والدة الشهيد الذي ارتقى على عتبات المسجد الأقصى، خلال توجهه إلى مدرسته «البكرية» لذوي الإعاقة، إن ولدها على الرغم من أن عمره 32 عاماً، فإنه طفل بتصرفاته لأنه من ذوي الإعاقة- يعاني مرض التوحد- وأضافت أن جنود الاحتلال قتلوه بدم بارد.

وأشارت إلى أن نجلها الشهيد لم يكن يحمل سوى هويته وهاتفه ومحفظته وبطاقة المدرسة في حال أوقفه أحد الجنود، ليبرزها له دون أن يخاف أو يتردد لأنه بطبيعته يخاف من الاختلاط بالآخرين.

وقال المحامي جاد القضماني إن قوات الاحتلال بدأت تحقيقاً مع الجنود الذين أطلقوا النار على الشهيد، لكن من دون اعتراف بأنه قتل عن طريق الخطأ.

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وأوضح أن الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد.

واستنكر مسؤولون فلسطينيون ما حدث. وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: جريمة اغتيال الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم (أمس)، تضع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن «إسرائيل» وجرائمها المنظمة فوراً ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون. ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح التحقيق الجنائي دون تأخير قبل إغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها.

وقال أمين سر حركة فتح- إقليم القدس شادي مطور إن مقتل الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عند باب الأسباط هو انعكاس للسياسة الممنهجة لترهيب المقدسيين ومحاولة تهجيرهم لصالح مخططات التهويد و«الأسرلة» المحمومة.

وأضاف: «ما جرى أن جندياً مهووساً أطلق النار تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، خُيّل له أنه كان يحمل جسماً مشبوهاً، ليتبين لاحقاً أنه لم يكن مسلحاً، لكن أعدم بدم بارد».

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة «حماس»: «إن إعدام جيش الاحتلال مواطناً فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة، يؤكد إجرام قادة الاحتلال وساديتهم».

من جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال، الشقيقين عماد وأحمد مشاهرة، أمس السبت، على هدم منزليهما ذاتياً، في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وقال الشقيقان إن المنزلين المتلاصقين يعيش فيهما 11 فرداً منهم أطفال، وعملية الهدم تمت لتجنب غرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال علينا في حال حضورها لهدم المنزل.

وأوضح الشقيقان، أنهما وأطفالهما باتوا في العراء ولا يوجد منزل يؤويهم، ولا يوجد حل آخر سوى هدم المنزل وهو من الطوب والقرميد، لتجنب الغرامات واعتداءات الاحتلال المستمرة عليهم.(وكالات)