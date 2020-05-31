«سبيس إكس» و«ناسا» تطلقان بنجاح «رحلة تاريخية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت «سبيس إكس» و«ناسا» في إطلاق رائدي فضاء إلى المحطة الدولية بنجاح من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء أمس السبت، بعد أن تسبب الطقس السيئ في تأجيلها الأربعاء الماضي. ويأمل العلماء أن تبشر هذه الرحلة التاريخية بعصر جديد في رحلات الفضاء البشرية. وهذه أول رحلة مأهولة منذ تسع سنوات والأولى أيضاً التي يجري خلالها نقل أمريكيين إلى المدار باستخدام مركبات فضاء تجارية تملكها وتديرها شركة خاصة وليس وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

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